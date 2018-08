Une robe portée deux fois?! Des médias en alerte sur la garde-robe de Melania Trump

Avec tous les regards braqués sur elle et toutes ses tenues passées au crible, Melania Trump est constamment la cible d’une attention particulière des médias. Toutefois, cette attention tourne parfois à l'obsession: cette fois, les médias ont remarqué qu’elle avait assisté à un dîner dans une robe… qu’elle avait déjà portée.

© AFP 2018 Jonathan Nackstrand Pomme de discorde: Melania Trump prend le parti d’un nouvel ennemi de son mari

Apparue dans une robe de cocktail rose sans manches, Melania Trump a charmé le public lors d'un dîner d'affaires donné par son mari. Toutefois, certains médias et internautes n'ont pas goûté le look de la Première dame et n'ont pas pu retenir une remarque: c'était une robe qu'elle avait déjà portée avant!

The Daily Mail et The Express ont tout de suite retrouvé la photo de la Première dame datant de l'année dernière où elle posait devant les photographes dans la même robe.

Melania Trump était ainsi déjà apparue dans cette robe de cocktail sans manches de Monique Lhuillier avec des motifs floraux en 2017, lors d'un meeting présidentiel à Youngstown à Ohio. D'après les médias, cette robe coûte 539 dollars.

La fille du Président américain Ivanka Trump a également assisté au dîner organisé par son père et avait aussi choisi une robe avec des motifs floraux.

Auparavant, Melania Trump avait été largement critiquée pour son choix vestimentaire lors d'une apparition au Texas pour rencontrer des enfants d'immigrants illégaux séparés de leurs parents. Elle était en effet montée dans l'avion vêtue d'une veste portant l'inscription «Ça m'est vraiment égal. Et vous?».