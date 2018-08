Les autorités norvégiennes utiliseront de l'héroïne pour traiter les drogués

© AP Photo / Drug Enforcement Administration Drogues: MDMA et ecstasy de plus en plus puissants, attention, danger!

Le gouvernement norvégien envisage la mise en place d'un programme de traitement des drogués où de l'héroïne sera fournie aux personnes souffrant d'une forte dépendance à la drogue, a rapporté vendredi le Norvégien Aftenposten.

«Nous voulons aider les personnes dépendantes qui sont difficiles à atteindre, celles qui ne sont pas éligibles pour le programme de réadaptation et qui peuvent avoir des difficultés avec un traitement (standard, ndlr)», a déclaré le ministre norvégien de la Santé Bent Hoie cité par le journal.

Selon Aftenposten, le gouvernement norvégien pourrait mettre en place cette nouvelle pratique curative en 2020 ou 2021.

À son tour, la ressource d'information Locale a rappelé que Hoie s'était déjà prononcé pour une attitude plus loyale du gouvernement envers les personnes souffrant de toxicomanie. En mars dernier il avait déclaré: «Les toxicomanes devraient bénéficier de soins de santé et de respect, et non de sanctions et de condamnations.»