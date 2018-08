À regarder sans modération: un élan se promène sur une route d'Alaska (vidéo)

Plusieurs habitants d'Anchorage, en Alaska, ont eu la chance de rencontrer et d'admirer un élan de très grandes dimensions qui se promenait calmement sur le terre-plein central d'une route sans faire attention aux voitures qui passaient à côté.

Il faut dire que les élans ne sont pas très rares dans la région, mais cet animal-là a conquis son «public» par sa grâce et ses dimensions. À en juger d'après la vidéo où il est possible de le comparer à un véhicule, il fait environ trois mètres de haut. Sa beauté et son calme ont visiblement séduit et étonné le conducteur du SUV qui fait même marche arrière pour contempler le cervidé, ainsi que celui d'une autre voiture qui freine pour ne rien perdre du spectacle saisissant.