De jeunes femmes russes à la conquête du ciel vietnamien (photos)

La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix VietJet Air a annoncé vouloir employer des jeunes femmes et hommes russes en tant qu’hôtesses de l’air et stewards. Le premier recrutement aura lieu à Vladivostok le 23 août. Le directeur du personnel Luong The Phuc a fourni plus de détails à Sputnik.

Pour améliorer leurs services et couvrir plus de pays, la compagnie aérienne vietnamienne VietJet Air entend employer des jeunes femmes et hommes russes ayant entre 20 et 30 ans en tant qu'agents de bord, a indiqué son directeur du personnel Luong The Phuc dans une interview accordée à Sputnik.

© Photo. VietJet La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix VietJet Air

«Le premier recrutement d'agents de bord en Russie aura lieu le 23 août 2018 dans le Lotte Hotel à Vladivostok. Notre objectif est d'augmenter le nombre d'équipages de cabine et d'améliorer la qualité du service des passagers dans le cadre de notre stratégie visant à élargir constamment la géographie des vols nationaux et internationaux.»

Selon Luong The Phuc, toutes les personnes sélectionnées en Russie assisteront à des cours de formation pour les agents de bord conformément aux normes internationales et à leur terme seront employés avec un salaire décent et de bonnes conditions de travail, avec des possibilités illimitées de perfectionnement professionnel aux côtés des centaines d'autres agents de bord de différents pays.

© Photo. VietJet La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix VietJet Air

«Nous employons des jeunes hommes et femmes âgés d'entre 20 et 30 ans diplômés dont le niveau d'anglais ne soit pas inférieur à TOEIC 400 ou corresponde à ce niveau, au apparence agréable, des hommes d'une taille de 170 à 185 cm, des femmes d'une taille de 160 à 175 cm, sociables, bienveillants, qui savent créer de la bonne humeur pour les autres.»

VietJet Air est une compagnie aérienne privée vietnamienne à bas prix qui a vu le jour en 2009.