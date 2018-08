«Appelez les pompiers»: une patineuse russe se montre différemment et enflamme le Web

Elizaveta Tuktamysheva, une patineuse artistique russe qui concourt en simple, a récemment enflammé le Web en publiant sur Instagram des photos en petite tenue.

«Juste une patineuse en sous-vêtements, défilez plus loin», a-t-elle ajouté comme description à cette série de trois clichés.

Les fans de cette jeune sportive de 21 ans, n'ont pas tardé à réagir pour lui exprimer leur admiration.

«Il est possible de changer de métier sans crainte pour devenir mannequin», a écrit un internaute.

«Appelez les pompier! Ici, il y a le feu», a ajouté un autre.

«Un énorme merci pour tout! Pour la récente performance, pour ces photos osées dont chacune ressemble à un chef d'œuvre. Tu changes mon attitude envers la vie, me calmes et me rapportes des pensées positives», a également écrit un utilisateur.

«Magnifique aussi bien sur glace qu'en lingerie», a résumé un autre internaute.

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Elizaveta attire l'attention des internautes en se montrant devant eux en lingerie ou encore en maillot de bain.

Elizaveta Tuktamysheva est une patineuse artistique russe qui concourt en simple. Elle a été sacrée championne de Russie en 2013. En 2015, elle a remporté les championnats d'Europe puis du monde, où elle a réussi un triple axel. Par la suite, sa carrière a basculé et lors de la saison 2017-2018, la sportive n'a atteint que la 7e place lors du championnat de Russie.