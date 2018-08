Le principal club d’affaires juif en Russie compare leurs conditions à travers le monde

La communauté juive prospère en Russie tandis qu’«en Europe nous constatons la plus grande détérioration», selon Dmitri Frolov, représentant du club d’affaires juif Solomon.help qui a également parlé des œuvres caritatives de l’organisation et a expliqué comment les juifs font respecter leur identité en Russie.

Alors que sur les 144,3 millions de personnes vivant en Russie environ 1,5 million ont des racines juives ou des liens de parenté avec des juifs, Dmitri Frolov, représentant du club d'affaires juif Solomon.help, a parlé de l'activité de son organisation et a évoqué les conditions de vie des juifs en Russie.

Fondé en 2015, le club Solomon.help est devenu la plus grande organisation juive de Russie soutenue notamment par le principal rabbin du pays. L'association regroupe plusieurs centaines de participants et se positionne entre autres en tant qu'organisation caritative.

Ainsi, chaque année, Solomon.help collecte auprès de ses membres environ 65 millions de roubles (217.000 euros) qu'elle utilise pour aider des personnes dans le besoin et notamment des orphelins.

Cependant, même de nos jours, des juifs font face à des «problèmes liés à la compréhension des juifs» car plusieurs personnes ne savent pas «qui sont les juifs, quelle est leur croyance et en quoi consiste ou pas leur différence des autres», a expliqué Dmitri Frolov.

«Le problème principal est l'ignorance et nous essayons de le résoudre», a-t-il souligné ajoutant qu'ils attachaient une grande importance à l'éducation spirituelle de leurs membres.

Dmitri Frolov a en outre constaté que la Russie figurait sur la liste des trois pays où les juifs se sentaient actuellement le plus à l'aise aux côtés d'Israël et des États-Unis.

«En Europe, on observe la détérioration la plus significative», a-t-il déploré.

Solomon.help permet aussi de faire se rencontrer les juifs du monde des affaires entre eux, représente une plateforme caritative fiable et aide ses participants à «observer leurs traditions, mettre l'accent sur l'identité historique et culturelle et tacher de la préserver pour les générations futures ainsi qu'à être en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde extérieur», a-t-il conclu.

En 2016, Vladimir Poutine a invité les juifs d'Europe à venir s'installer en Russie lors d'une rencontre avec les représentants du Conseil juif européen. Il a fait cette déclaration suite à un commentaire du président du Conseil, Viatcheslav Kantor, selon lequel les juifs fuient les pays européens en raison du terrorisme et de la montée de l'antisémitisme.