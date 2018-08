Agressée par des Maghrébins, elle en veut surtout «aux préjugés et à la discrimination»

Dans une vidéo YouTube supprimée plus tard, la blogueuse Antastesia a raconté qu’elle avait été agressée et dévalisée en pleine rue par deux hommes «maghrébins». Toutefois, la jeune femme considère ses assaillants comme «victimes de préjugés et de discrimination», déclenchant une vague de réactions.

Dans une vidéo postée en ligne, la YouTubeuse Antastesia a partagé une histoire qui a mis en feu la section des commentaires: la jeune femme, connue pour sa posture féministe et son véganisme radical, a été la victime d'un vol violent commis par deux «maghrébins» et a raconté que pendant l'agression elle voulait leur faire comprendre que ça allait encore rajouter à tous les préjugés et discriminations qu'ils subissaient déjà.

© Sputnik . Alexey Filippov Une politicienne anti-immigrés se donne la mort en accusant des musulmans de viol

"Je me fais agresser par Jean-Abdel et Jean-Samir devant chez moi mais en réalité ce sont eux les victimes de tellement de préjugés.. en plus voler ma CB quelle mistake j'allais faire opposition"



Ça rentre dans le #DisLeContraireDeCeQueTuPenses ça ou c'est vraiment too much? pic.twitter.com/iOlYZug3wA — Le Raptor (@RaptorVsWild) 13 août 2018

Antastesia raconte qu'elle a été agressée par deux hommes qui l'ont coincée contre un mur, fouillée les poches et la veste, malmenée et intimidée près de son domicile. La jeune femme s'est déclarée «dans l'obligation» de reconnaître que «c'étaient deux jeunes hommes maghrébins». Puis, Antastesia poursuit en décrivant ses deux agresseurs comme les «victimes de préjugés et de discrimination» de la part de la société.

«Ça allait à rajouter du bagage à toutes ces discriminations, tous ces préjugés qu'ils subissent», explique-t-elle dans la vidéo, citée par le journal Valeurs Actuelles. «Me voler n'allait pas leur rendre service. C'était une discussion que j'avais envie d'avoir avec eux mais ce n'était pas forcément le moment ni le lieu.»

La vidéo avait été publiée en début de semaine sur YouTube, mais supprimée plus tard face aux critiques. Toutefois, d'autres chaînes YouTube et des comptes Twitter ont mis en ligne la même vidéo ou des extraits.

trop gentille, elle dit "je voulais leur dire qu'ils se faisaient un déservice en me volant car ils sont déjà suffisamment victime de racisme et de préjugés comme ça, mais vous vous doutez que ça n'était pas le meilleur moment." mais M-D-R #antastesia — andréa (@ellhadan) 14 août 2018

merci @antastesia notre sauveuse militante blanche de nous éduquer nous les racisés militants délinquants violents (pas comme les vegans) et bouffeurs de viande pic.twitter.com/4KAzYduBdH — 176 (@cheapconfession) 15 août 2018

syndrome de stockholm quand tu me tiens! 🙈🙉🙊 — Chanely (@Themyosotis9) 16 août 2018

Question à @Antastesia: violée par deux petits blancs de souche, votre réaction aurait été aussi empathique ou vous auriez hurlé au fascisme blanc? — Matricule 3692 (@Leboulonnais1) 16 août 2018

© Sputnik . Vitalii Belousov Au Qatar, une Néerlandaise condamnée à un an de prison pour avoir été violée

Antastesia, vrai nom Emy, publie des vidéos aussi bien en français qu'en anglais, dans lesquelles elle aborde des thématiques principalement sociétales et politiques, avec un point de vue souvent controversé. Ainsi, dans une vidéo intitulée «Pourquoi je ne veux pas d'enfants», elle avait déjà déclenché une controverse en déclarant qu'elle réfléchissait à se faire stériliser. «Il y a trop d'humains sur Terre, la meilleure solution pour l'environnement serait la diminution du nombre d'êtres humains», avait-elle notamment déclaré.

Récemment, aux Pays-Bas, une politicienne néerlandaise a mis fin à ses jours après avoir affirmé avoir été violée par un «gang de musulmans» et avoir publié sur Facebook une vidéo dans laquelle elle affirmait avoir été violée par des musulmans dans le cadre d'une campagne d'intimidation.