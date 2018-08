À ne pas manquer: les plus inhabituels services hôteliers dans le monde (vidéo)

Il existe des endroits surprenants dans le monde entier où on peut vivre sa passion ou apprendre quelque chose de complètement nouveau et pour commencer, il suffit de se rendre dans l’un de ces hôtels, conseille le site Petergreenberg.com.

Le site Petergreenberg.com a dressé une liste d'hôtels inhabituels partout dans le monde.

À l'Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort à Chiang Rai, en Thaïlande, on peut faire de la gymnastique sur un tapis de yoga astucieusement placé sur le dos d'un éléphant.

À l'hôtel nhow Berlin, en Allemagne, on peut enregistrer sa propre chanson dans l'un des deux studios d'enregistrement dont dispose l'établissement.

Voici un autre service hôtelier inhabituel, poursuit le site: lorsque le classique Baronet Theatre a fermé à Asbury Park, dans le New Jersey , l'hôtel Asbury a récupéré l'enseigne et a transformé le toit de l'hôtel en espace pour des soirées cinéma, ouvert toutes les nuits de la semaine.

Certains préfèreront peut-être faire du parapente avec un guide professionnel à l'hôtel Six Senses Zighy Bay à Dibba, à Oman.

Et si on veut vraiment améliorer son coup droit, rendez-vous sur les courts de tennis du Royal Lahaina Resort à Maui. L'hôtel est le seul à Hawaï où des caméras enregistrent et analysent votre jeu en temps réel via PlaySight.