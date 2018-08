Des chercheurs établissent qui reposait dans le sarcophage de granit noir d’Alexandrie

Les trois momies retrouvées dans un sarcophage en granit noir en Égypte ont commencé à livrer leurs secrets aux spécialistes qui les étudient. Selon Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, les experts connaissent désormais le sexe des trois personnes qui ont été momifiées et l'âge auquel elles sont mortes.

«L'analyse préliminaire de l'équipe de chercheurs […] a permis de déterminer l'âge des personnes ensevelies au moment de leur mort, leur sexe, leur taille en prenant en compte celles de leur crâne, de leur bassin, de leurs os dans le cadre de l'étude anthropologique», a notamment dit M.Waziri.

Les restes sont ceux de deux hommes: l'un était âgé de 35 à 39 ans et mesurait entre 1,60 et 1,655 mètre; l'autre est mort à un âge compris entre de 40 et 44 ans et avait une taille de 1,79 à 1,845 mètre. La troisième momie est celle d'une femme morte entre 20 et 25 ans qui mesurait environ 1,60-1,64 mètre.

En outre, toujours selon M.Waziri, à en juger par la position des restes humains dans le sarcophage, l'ensevelissement s'est déroulé en deux étapes.

Trois momies, considérablement endommagées, ont été découvertes dans un mystérieux sarcophage en granit noir datant de l'ère ptolémaïque mis au jour il y a quelques semaines dans la ville d'Alexandrie.

Outre le sarcophage, le buste en albâtre d'un homme, qui pourrait être le propriétaire de la tombe, a également été retrouvé à l'intérieur. Le tombeau a été découvert après l'installation de capteurs sur un terrain privé dans le quartier de Sidi Gaber d'Alexandrie. En Égypte, la loi prévoit de procéder à des fouilles archéologiques sur les terrains sur lesquels il est envisagé d'élever des constructions.

La ville d'Alexandrie tient son nom d'Alexandre le Grand, qui succéda à son père en tant que roi de Macédoine et lança en 334 avant Jésus-Christ une longue campagne militaire contre l'Empire perse, à l'issue de laquelle il parvint à envahir l'Égypte et à s'en proclamer roi. Ce qui explique pourquoi la plupart des découvertes archéologiques à Alexandrie remontent aux époques grecque et romaine.