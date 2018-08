Halte à la dépendance à internet: les téléphones à touches font un retour en force

Les téléphones portables vintage sont-ils de nouveau en vogue? Au cours de l’année 2017, le volume global des ventes d’appareils sans accès à internet a affiché une hausse de 5% et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Quant aux smartphones, leurs ventes n’ont augmenté que de 2%, informe Sky News.

Comme l’indique la source, l’une des principales raisons susceptibles d’expliquer ce phénomène réside dans le fait que, fatigués par les réseaux sociaux, les clients cherchent à prendre de la distance avec eux et à limiter leur accès permanent à internet.

«J’étais tout simplement irritée par le fait d’être tout le temps sur lui. […] Récemment, un ami m’a dit: "Tu regardes ton téléphone portable 150 fois par jour"», témoigne Mary Erskine de Twickenham, citée par la chaîne, ajoutant que plus on passe de temps sur Facebook et Instagram, plus on ressent la nécessité de le faire.

Aujourd’hui, explique Sky News, Mary opte pour les téléphones à touches, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle renonce aux réseaux sociaux auxquels elle a accès sur son iPad. C’est plutôt une question de choix.

Comme l’explique cette Britannique, si elle choisit de sortir avec son téléphone à touches, elle a la possibilité de passer une journée sans le bruit des notifications envoyées par toutes les applications.

Citée par la chaîne, la psychologue britannique Daria Kuss prévient qu’une véritable dépendance se développe chez certains propriétaires de ces gadgets.

Selon les données d’une récente recherche menée par le régulateur de l'audiovisuel britannique, Ofcom, 78% des habitants du Royaume-Uni disent ne pas pouvoir vivre sans leur smartphone. Et d’indiquer qu’en moyenne les utilisateurs passent 2h28 par jour sur internet. Chez les Britanniques de 18-24 ans, cet indice s’élève à 3h14.