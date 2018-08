Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry ont rendu visite aux Clooney

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle auraient passé le week-end dernier en compagnie de George et Amal Clooney au lac de Côme, dans le nord de l’Italie, relatent les tabloïdes britanniques et américains.

George et Amal Clooney auraient invité le prince Harry et son épouse Meghan Markle à passer le week-end dans leur villa du lac de Côme en Lombardie, le couple royal aurait accepté leur invitation d'après l'hebdomadaire US Weekly.

«Les Clooney ont personnellement invité Meghan et Harry chez eux au début de l'été dans une invitation ouverte», a indiqué la source citée par le magazine, tout en soulignant que «Harry et George nouent des liens et une amitié particuliers».

Le couple royale a ainsi «profité de l'ambiance et de la sécurité chez les Clooney», a poursuivi la source, d'autant plus que M. Clooney organisait un gala le samedi.

Avant leur voyage en Italie, Meghan et Harry ont «passé la plus grande partie de leur été dans leur maison à Oxfordshire», a ajouté la source.

Meghan se serait rendue à Toronto dimanche pour entamer son voyage en solo à travers le Canada et les États-Unis. Meghan et Harry seront de retour au Royaume-Uni mercredi prochain pour assister à un gala à Londres.

George et Amal Clooney figuraient parmi les invités du mariage royal et Amal serait devenue l'une des confidentes de Meghan.

«Meghan et Amal se connaissent depuis longtemps [et partagent] de nombreux intérêts», a confié une source au magazine People à la fin du mois de mai. «Amal a aidé Meghan à se faire à la vie à Londres. C'était une amitié très naturelle dès le premier jour», a souligné la source.