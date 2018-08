Kim Kardashian apprend à maquiller des «cadavres» (vidéo)

Lors du dernier épisode de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian s'est adonné au maquillage funéraire dans une morgue locale, relate le tabloïde Metro.

La star de téléréalité avait ouvertement exprimé son intérêt à devenir une maquilleuse funéraire, avouant être «obsédée par la mort». Lors d'un épisode de Keeping Up With The Kardashians, elle a ainsi eu l'occasion d'assister à une séance de maquillage funéraire sous la houlette d'Amber Carvaly, spécialiste en la matière.

«Cela me retourne l'estomac. Je pensais que j'allais bien et là, je me sens comme "Oh mon Dieu, je vais peut-être vomir"», peut-on l'entendre dire. «Nous voulions vraiment assister à l'expérience authentique, mais là je commence à me raviser», raconte-t-elle.

© AP Photo / Charles Sykes Le mari de Kim Kardashian aperçu en sa compagnie en claquettes-chaussettes (photos)

Épaulée par son ami Mario Dedivanovic, Kim Kardashian s'est rendue dans une pièce où un «cadavre» était allongé sur une table. Mais il s'est par la suite révélé qu'il s'agissait d'une femme qui était bel et bien en vie!

«Je sais maintenant que c'est vraiment trop dur pour moi, mais j'ai appris beaucoup de choses ici et je suis vraiment reconnaissante de cette expérience. Je suis vraiment contente que Mario m'ait donné un coup de pouce, puisque que je sais maintenant que quand le jour viendra, je serai entre de bonnes mains», a confié Kim, visiblement déstressée.

Et de souligner : «Je sais que la mort est un sujet vraiment morbide, mais je suis comme obsédée. Je veux juste me préparer pour cette occasion. […] La mort fait naturellement partie de la vie, je suis totalement en paix avec le décès de mon père et je veux juste la même chose pour les autres».