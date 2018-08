Le secret des photos impeccables de Meghan Markle dévoilé

Comment fait Meghan Markle pour être aussi belle sur chacun de ses clichéss? Selon la Duchesse de Sussex, c'est son père, le caméraman Thomas Markle, qui a appris à sa fille comment poser devant un objectif, rapporte The Sun.

«Il m'a appris à écrire des petits mots de remerciement, à toujours arriver en avance, à boire des Arnold Palmer [un cocktail de limonade et de thé glacé sans alcool], à trouver la meilleure lumière quand je suis devant un appareil photo et beaucoup d'autres choses», a révélé l'ancienne actrice.

Elle a ajouté que son père avait «beaucoup investi» dans sa carrière et lui souhaitait sincèrement une vie heureuse.

© REUTERS / Yui Mok/Pool via Reuters La facture incroyable de la duchesse Meghan pour ses tenues vestimentaires

«Il mettait de l'essence dans ma voiture pour me permettre d'aller de casting en casting pour tenter de devenir actrice. Il croyait en cet immense rêve, quand je le considérais encore irréalisable», a avoué Meghan Markle

Depuis qu'elle est devenue duchesse de Sussex, tous les regards sont rivés vers Meghan Markle. L'ancienne actrice est désormais la femme à suivre. Peu après son mariage avec le prince Harry, elle faisait déjà partie des personnalités les plus influentes d'Angleterre. Et cela passe notamment par son look. Depuis son mariage avec le prince Harry, elle a assisté à de nombreux événements en tant que duchesse de Sussex et pour chacun d'entre eux, elle portait une tenue différente.