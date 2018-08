Quel type de femmes attire sexuellement le plus les hommes?

Les hommes préfèrent avoir des relations intimes avec les femmes «émotionnellement instables», relate le tabloïde britannique The Sun en se référant à un sondage allemand lors duquel mille personnes ont été interrogées.

Ainsi, «l'instabilité émotionnelle» contribue à la diversité de la vie sexuelle des hommes et des femmes et aide à faire durer une relation.

D'après les chercheurs, l'union d'un homme avec une femme dont la stabilité émotionnelle est bancale dure en moyenne 24 ans. Ces relations, toujours selon ces scientifiques, rendent la vie d'un homme plus intéressante et permettent de faire plus d'expérimentations sexuelles, même si les époux ne font presque plus l'amour.