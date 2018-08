Situation alarmante en Israël à cause d’un déficit en eau de 2,5 milliards de m3

Le déficit total des ressources en eau en Israël constitue 2,5 milliards de mètres cubes, a annoncé ce dimanche le département ad hoc du pays.

«Le changement climatique nous oblige à faire de l'économie de l'eau un mode de vie, même lorsque nous connaîtrons des temps où les pluies seront plus abondantes», a indiqué le département dans un communiqué.

La raison principale de cette situation est le réchauffement climatique. Dans ce contexte, il se peut que le pays introduise des restrictions à la consommation d'eau en réduisant avant tout les normes pour l'arrosage des terrains privés.

© Sputnik . Konstantin Chalabov La mer Morte et le seul lac d’eau douce en Israël s’évaporent à un rythme accéléré

Le département souligne que la situation est particulièrement sérieuse dans les régions septentrionales du pays. Selon les spécialistes, d'ici à la fin de l'été 2018, le niveau de l'eau dans le lac de Tibériade, le plus grand d'Israël, atteindra la ligne dite noire, situé à 214,86 mètres sous le niveau de la mer, et continuera de baisser d'un centimètre par jour en moyenne.

Or, le pays pompe toujours depuis le lac quelque 100 millions de mètres cubes d'eau par an et en livre la plus grande partie à la Jordanie dans le cadre d'un accord de paix.

Dans ce contexte, le gouvernement israélien a approuvé un vaste programme de modernisation de l'économie hydraulique nationale. Ainsi, le plan de développement stratégique jusqu'en 2030 prévoit, selon les informations, la mise en place d'usines de dessalement de l'eau et son acheminement vers le lac de Tibériade.