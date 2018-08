Combien de temps faut-il dormir? Des scientifiques répondent

Combien de temps faut-il dormir pour être en bonne santé: plus ou moins de huit heures? Apres avoir étudié le lien entre les maladies cardiovasculaires et le sommeil, des scientifiques répondent.

Apres avoir mené une étude, des experts de la Société européenne de cardiologie (ESC) ont déterminé le temps de sommeil optimal pour la santé. Les résultats de leurs recherches sont publiés dans un communiqué de presse sur le portail officiel de l'ESC.

Comme l'avait noté l'un des auteurs de l'étude le professeur Epaiminondas Fontas, à l'heure actuelle, la médecine connaît peu de chose sur les effets du sommeil sur le système cardiovasculaire.

Au cours de l'étude, les scientifiques ont étudié la relation entre la durée du sommeil et le développement des maladies cardiovasculaires. Des données provenant de 11 enquêtes menées auprès de plus d'un million d'adultes sans problèmes cardiaques antérieurs ont été analysées. Les patients ont été divisés en trois groupes, dont l'un a dormi plus de huit heures par jour, l'autre moins de six heures et le troisième de six à huit heures, sur une période de neuf ans et demi.

Selon les résultats de l'étude, les scientifiques ont constaté qu'un sommeil de moins de six heures par jour augmentait le risque de maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral de 11%, tandis que dormir plus de huit heures l'augmentait de 33%.

Fontas a noté qu'il était peu probable que de courts intervalles de sommeil causent de graves dommages à la santé, mais, selon les résultats de l'expérience, il est amplement prouvé qu'il est nécessaire d'éviter l'excès de sommeil.

Un bon sommeil est une partie importante d'un mode de vie sain, a conclu le scientifique.