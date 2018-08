Les rois des animaux en promenade: une troupe de lions marche sur une route (vidéo)

Un véritable cadeau pour touristes avides de souvenirs immortels attendait un groupe de vacanciers participant à un safari photo dans le parc Kruger en Afrique du Sud. Rentrant d'une pique-nique à N'wanetsi, ils ont repéré une troupe de lions qui comptait d'une quinzaine d'animaux se promenant sur une route.

L'un des plus chanceux d'entre, Ram Goeyl, a filmé cette promenade des rois des animaux, la séquence a ensuite été publiée sur la chaîne Kruger Sightings sur YouTube. Les lions ont tranquillement suivi leur chemin sans manifester le moindre intérêt pour les touristes.

We were so lucky and thankful that the lions were walking towards us. I pulled over to the side and just let them come to us. My hand was shaking with exhilaration so the video is not perfectly still I'm afraid.

«Nous avons été si chanceux et reconnaissants aux lions de marcher vers nous. Je me suis arrêté sur le côté et je les ai laissés s'approcher de nous. Ma main tremblait d'euphorie, donc j'ai peur que la vidéo ne soit pas parfaite.»