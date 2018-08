Un chasseur attaque un ours à l’arc et aux flèches et… le paye sévèrement

Sa passion pour la chasse a tourné au drame pour ce chasseur américain qui avait décidé de s’attaquer à un ours noir armé de ses seuls arc et flèches. Mais l’animal n’a pas apprécié, agressant le chasseur et le blessant grièvement.

Un groupe de trois personnes chassait en Californie lorsque les chasseurs aperçurent un ours noir d'environ 135 kilogrammes. L'un d'eux a alors décidé de tirer l'une de ses flèches vers l'animal, rapporte un média local.

© Sputnik . Alexei Danichev Mort inévitable? Un ours se coince la tête dans un jerrican (vidéo)

Lorsque l'ours est tombé à terre, touché, le chasseur s'est alors approché de lui, le croyant mort. Mais la bête, blessée mais toujours en vie, s'est mise à attaquer son agresseur. L'homme a subi de graves blessures au torse, au visage et aux bras et a été conduit à l'hôpital pour y être soigné.

Bien que les attaques d'ours sur les humains soient extrêmement rares, les animaux peuvent devenir agressifs s'ils sont blessés ou se sentent menacés, souligne le Los Angeles Times.

L'ours a succombé à ses blessures et a été emmené dans un laboratoire pour y être analysé.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Un ours a réduit en lambeaux un employé d’une réserve naturelle au Kamtchatka

L'ours noir est l'ours le plus commun d'Amérique du Nord. Son habitat se trouve dans une zone géographique s'étendant du nord du Canada et de l'Alaska au nord du Mexique, et de la côte atlantique à la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Il est présent dans un bon nombre d'États américains et dans toutes les provinces canadiennes. La taille d'un mâle adulte peut atteindre jusqu'à deux mètres tandis que son poids peut s'élèver à 360 kilos. Les représentants de cette espèce attaquent très rarement les hommes.

Longtemps chassé pour sa fourrure, il voit aujourd'hui son milieu naturel se réduire par l'expansion humaine.