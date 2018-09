Pourquoi la chanteuse Lana Del Rey annule un concert en Israël?

La prochaine venue de la jeune femme en Israël avait provoqué une campagne pro-palestinienne pour l'annulation de sa prestation. Elle devait être la vedette du Festival Meteor en Haute Galilée prévu du 6 au 8 septembre en Israël, a indiqué The Guardian. Or la plupart des fans palestiniens de Lana Del Rey seront dans l'impossibilité de se rendre à ce festival.

«C'est important pour moi de chanter à la fois en Palestine et en Israël et traiter tous mes fans de façon équitable, a déclaré sur son compte Twitter l'artiste. Malheureusement, il n'a pas été possible d'enchaîner les deux visites par manque de temps, ce qui fait que je reporte ma prestation au Meteor Festival jusqu'au moment où je pourrais planifier des visites à la fois pour mes fans israéliens et palestiniens.»

Une pétition du mouvement pro-palestinien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), qui lutte contre l'occupation des territoires palestiniens, avait exercé une pression sur la chanteuse suite à son concert prévu en Israël. Après l'annulation du concert, les membres du mouvement ont remercié Lana Del Rey pour sa décision.

L'édition musicale The Fader a dressé dernièrement la liste des meilleures chansons de l'été dont celle de Lana Del Rey, Summertime Sadness, figure dans le top 5.