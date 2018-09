Un Américain condamné à 8 mois de prison pour avoir publié des photos de célébrités nues

Un Américain de 26 ans, dernier des quatre personnes impliquées dans ce scandale, a été condamné à huit mois de prison pour avoir participé à la divulgation sur la Toile de photos de célébrités nues. Parmi ses victimes se trouvent notamment les actrices Jennifer Lawrence et Kirsten Dunst, la chanteuse Ariana Grande et la mannequin Kate Upton.

L'Américain George Garofano, âgé de 26 ans et résidant dans le Connecticut a été condamné à huit mois de prison pour avoir participé à la divulgation sur la Toile de photos de célébrités nues, comme les actrices Jennifer Lawrence et Kirsten Dunst, la chanteuse Ariana Grande et la mannequin Kate Upton.

Comme l'ont indiqué The New York Times et TMZ , M.Garofano a illégalement accédé à environ 240 comptes Apple iCloud et volé les informations privées de leurs utilisateurs.

Le Parisien souligne que vu l'ampleur du piratage, les procureurs avaient requis entre 10 et 16 mois de prison.

George Garofano était ainsi le dernier des quatre hackers impliqués dans ce scandale. Ses trois complices avaient précédemment déjà été condamnés à des peines allant de 9 et à 18 mois de prison.