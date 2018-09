Cette jeune fille bédouine serait vendue pour 50 moutons après ses premières règles

Elle n'a que sept ans, mais l'avenir de la petite Zakura semble déjà dramatique. Dans quelques années, cette enfant bédouine sera mariée à un homme plus âgée qu'elle en échange d'un troupeau d'animaux, raconte The Daily Mail.

En été 2016, le réalisateur russe Ivan Vdovin et son équipe ont passé un mois dans le désert, à la frontière entre Israël et la Palestine. Là, ils ont rencontré un Bédouin nommé Arafat qui lui a fait une proposition très étrange. L'homme voulait un destin différent pour sa fille Zakura et a offert au réalisateur russe, alors âgé de 27 ans, de l'épouser. Poliment, Ivan Vdovin a décliné l'offre.

«Il a proposé d'emmener sa fille à Moscou pour la donner en mariage un jour et changer son destin. Sinon, dans quelques années, elle sera vendue à un homme âgé d'un village voisin pour un troupeau de moutons. Telles sont les coutumes et personne ne les brise», a déclaré le documentariste, cité par le média Life.ru.

Bien qu'il ait refusé l'offre d'Arafat, le réalisateur russe a décidé de préparer un documentaire sur sa fille. Ivan Vdovin cherche actuellement un financement pour faire un film sur la situation de Zakura, espérant que les souhaits de son père Arafat puissent se réaliser et qu'elle puisse éviter d'être vendue peu après avoir eu ses premières règles. La sortie du film est prévue pour l'hiver 2019.

Selon la tradition bédouine, quand elles ont leurs premières règles, les filles sont mises aux enchères pour être mariées. Le plus souvent, les enfants sont échangées contre du bétail appartenant au marié. Les filles ne peuvent plus alors communiquer avec leur famille et entrer en contact avec le monde extérieur. Leur entourage social est composé des sœurs de leur mari et de leur mère, ainsi que des enfants.