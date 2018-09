Une bombe au poivre ayant explosé en plein vol provoque la panique à bord (vidéo)

Le vol B767 de la compagnie aérienne Hawaiian Airlines qui reliait Oakland (Californie) à Kahului (Hawaï, île de Maui) le 31 août dernier a été contraint d'atterrir en urgence dans l'aéroport de destination après l'explosion d'une bombe au poivre dans la cabine

La bombe au poivre avait été illégalement apportée à bord par un passager. Elle a accidentellement explosé et provoqué la panique, forçant les passagers à tousser et leur provoquant des difficultés à respirer. Les classes First et Premium ont été touchées le plus fortement car le gaz était le plus présent à cet endroit de l'appareil.

Flight to Hawaii declares emergency after pepper spray goes off in cabin; 15 treated. https://t.co/cx0eUGu6K3 pic.twitter.com/XTuiSZbZgE — Good Morning America (@GMA) 2 septembre 2018

«Je me suis réveillé parce que quelqu'un toussait. Ensuite, j'ai compris que ce n'était pas une personne qui toussait, mais plusieurs personnes. Puis tout le monde a commencé à tousser», a déclaré l'un des passagers, cité par The Independent. «Les gens étaient définitivement paniqués.»

Avec 256 passagers et 10 membres d'équipage à bord du Boeing 767, le vol a déclaré une situation d'urgence afin d'atterrir en priorité à l'aéroport.

12 passagers et trois membres de l'équipage ont dû être traités immédiatement à l'aéroport de Kahalui, à Hawaï.

La porte-parole de la Transportation Security Administration a déclaré dans un courriel que son agence et la police de Maui menaient des enquêtes sur l'incident. Selon elle, l'amende pour avoir amené du gaz poivré dans la cabine d'un avion pourrait atteindre au minimum 1.960 dollars.