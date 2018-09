À fond la gomme! Un drift dangereux à la Need for Speed (vidéo)

Voici une perle rare pour tous les amateurs et les admirateurs de Need for Speed, ce jeu de pilotage et d'action déclenchant des poussées d'adrénaline: la vidéo d'un drift incomparable capturée lors du Red Bull Drift Shifters 2018 et postée sur les réseaux par l'utilisateur KaptanHindustan.

Les images présentent un bolide, portant le numéro 42, dont le pilote enchaîne des tournants usant la gomme à fond et plongeant régulièrement son véhicule dans un nuage de fumée blanche pour en émerger avant d'entamer un nouveau tournant.

La vidéo a été réalisée grâce à un drone qui n'a rien à envier au bolide puisqu'il vole pratiquement à la même vitesse et semble à un moment être sur le point de heurter la voiture.

La dernière étape de la course s'est tenue à Liverpool les 19 et 20 août.