Un homme chasse les fantômes aux USA et finit devant le tribunal

Christian Devaux, âgé de 25 ans et résidant dans la ville américaine de Tolland (Connecticut), doit comparaître le 11 septembre devant le tribunal pour usage illégale d'arme à feu, déclarations mensongères à la police, mise en danger délibérée de la vie d'autrui et comportement déséquilibré, relate le journal The New York Post.

© AFP 2018 John MACDOUGALL Des affrontements entre les manifestants et la police à Chemnitz (vidéo)

D'après la police, M.Devaux a tiré le 26 juillet deux balles sur un mur de sa maison et a ensuite essayé de faire passer cette «mise en scène» pour une tentative de cambriolage.

Plus tard, il a confié à la police qu'il pensait que l'intrus en question était en fait un fantôme.

M.Devaux, qui a été libéré suite au paiement d'une caution de 5.000 dollars, s'abstient pour le moment de tout commentaire. La police a de son côté indiqué à The Journal Inquirer of Manchester que M.Devaux avait eu par le passé des antécédents similaires, notamment en 2011.