Kim Kardashian montre une photo d’elle prise dans les années 90, la Toile s’enflamme

Kim Kardashian a publié sur Instagram une photo d'elle avec son père Robert, prise en 1998. La publication n'a pas laissé ses abonnés indifférents.

Certains ont critiqué son apparence actuelle et son émission de téléréalité L'Incroyable Famille Kardashian:

«Je n'ose pas imaginer la réaction de ton père s'il avait appris ce que vous avez fait à son nom de famille.»

La plupart des internautes ont toutefois aperçu les changements considérables dans son apparence:

«Tu as tellement changé depuis lors. Ton nez, tes lèvres et ton menton sont totalement différents! Est-ce que tu t'es fait refaire le nez et les lèvres?»

«Auparavant, tes sourcils, tes lèvres, tes cheveux, ton nez et tout ton corps étaient parfaits! Auparavant, tu étais une beauté!»

Récemment, Kim Kardashian a publié un autre cliché sur lequel on peut la voir porter une jupe et un chemisier à manches longues de couleur gris argenté. Cependant, la matière du chemisier est plus que semi-transparente, et chacun peut voir les fameuses formes de la star.