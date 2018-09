Ne passez pas à côté! Le top 8 des brocantes à travers le monde (photos)

Depuis des années, le succès des marchés aux puces ne retombe pas. Qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est l'occasion de faire un peu de shopping à des prix défiant toute concurrence, trouver des objets rares et vintage ainsi que de se promener entre amis ou en famille.

Tour d'horizon des marchés aux puces incontournables du monde entier avec Sputnik:

La braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d'Europe

La braderie de Lille est l'un des plus grands rassemblements de France et le plus grand marché aux puces d'Europe qui se déroule chaque année le week-end du premier dimanche de septembre en attirant près de deux millions de visiteurs.

La braderie de Lille © Sputnik .

La braderie de Lille © Sputnik .

La braderie de Lille © Sputnik .

La braderie de Lille © Sputnik .

La braderie de Lille © Sputnik . 1 / 5 © Sputnik . La braderie de Lille

Pendant 48h, les afficionados flânent et dénichent leur petit bonheur parmi les trésors de cette brocante géante.

Comme l'indique Citizenkid.com, l'ambiance qui règne sur cet événement est à l'image de la ville: conviviale et festive.

Le marché aux puces de Saint-Ouen, à Paris

Avec ses sept hectares, 11 marchés et près de 2.000 marchands, le marché aux puces de Saint-Ouen a acquis depuis longtemps une renommée internationale.

Les Puces de Saint-Ouen, world's largest flea market, Paris, France pic.twitter.com/7qBNqNZjjC — TRAVEL (@travel) 20 августа 2013 г.​

Premier marché de l'art et de l'antiquité du monde, les Puces de Paris Saint-Ouen accueillent plus de cinq millions de visiteurs par an, indique le portail de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine. Le week-end, on y chine meubles, antiquités ou vêtements.

Après-midi chinage aux Puces de Saint Ouen. Mais pourquoi je n'y étais jamais allée avant!?! Ce lieu est juste dingue et encore on a pas tout vu! pic.twitter.com/p3Auk8LLfv — voyagerenphotos (@voyagerenphotos) 1 сентября 2018 г.​

Le vernissage d'Izmaïlovo à Moscou

Le vernissage d'Izmaïlovo est un lieu unique à Moscou où on peut trouver un immense marché aux puces. Les antiquaires proposent tout un éventail d'objets allant des affiches soviétiques authentiques des années 20 ou 30 du siècle dernier aux articles ménagers.

Le Waterlooplein à Amsterdam

Situé derrière la mairie et l'opéra d'Amsterdam, le marché aux puces de Waterlooplein est le plus réputé de la capitale hollandaise. Au menu, des tenues vintage, de la vaisselle et des objets déco venus d'un autre temps, des bijoux et d'autres curiosités. Le marché est ouvert toute l'année, sauf le dimanche, précise Expedia.fr.

10 самых известных блошиных рынков



Голландия, Амстердам: рынок Waterlooplein

Второй по известности в Европе рынок. pic.twitter.com/5D9Uo3sdgD — Игорь и Люсьена (@Design3Fcom) 7 июля 2015 г.​

Le marché aux puces de Portobello à Londres

De renommée internationale, le Portobello Road Market est un marché de rue, situé dans le quartier de Notting Hill à l'ouest de Londres. Au XIXe siècle, la vocation première de ce marché était de vendre des fruits et légumes. Il faut attendre les années 60 pour y voir des vendeurs d'antiquités.

Le grand déballage a lieu le samedi matin, jour le plus animé. Pour faire des affaires, il faut se lever tôt, dès 5h30, rappelle le site Accorhotels.com. Chacun pourra y trouver son bonheur en fonction de ses goûts et de sa bourse.

Le marché d'Art et d'Antiquités Am Hof à Vienne

Le marché d'Art et d'Antiquités Am Hof se déroule de mars à novembre sur la place Am Hof, en face de l'église Am Hof de Vienne.

Au marché d'Art et d'Antiquités Am Hof, il est possible de trouver des œuvres d'arts parmi les nombreuses antiquités: des peintures, de la porcelaine et divers meubles anciens, indique Divento. On peut donc considérer qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple marché, mais d'une vraie galerie d'art.

Le Brooklyn Flea à New York

Le Brooklyn Flea, quel que soit l'endroit et quelle que soit la saison, est l'un des marchés aux puces les plus importants de New York. Ceux qui aiment les vêtements vintage et les meubles connaissent bien le Brooklyn Flea.

Selon Thehess Journey, une partie du succès du Brooklyn Flea est due à la grande qualité de la marchandise, qui va du mobilier moderne du milieu du siècle dernier aux dentelles anciennes en passant par des photos d'époque.

La Shuk Ha Pishpishim, vieux marché aux puces de Jaffa à Tel Aviv

À la poubelle pour certains, trésor pour d'autres, le Shuk HaPishpeshim, le nom hébreu du célèbre marché aux puces de Jaffa, est plein de trouvailles: mobilier, œuvres d'art, bijoux vintage et jouets.

Шук ха Пишпишим — рынок-барахолка в Яффо. pic.twitter.com/PGWWohS0Na — Oleg Kertanov (@okertanov) 5 мая 2017 г.​

Ce n'est pas qu'une simple brocante, précise le portail Coolisrael.fr. Le Shuk HaPishpeshim est le point central d'un quartier chic qui fait venir les designers, les restaurants, les pubs, les boutiques d'artisanat et le tout avec beaucoup de charme.