Un coup de pied donné à une mouette se retourne contre lui…

Souhaitant faire un petit casse-croute avec un cheeseburger et des frites, cet Américain ne pouvait pas imaginer que son repas lui coûterait finalement 124 dollars. La raison est cependant claire: il a donné un coup de pied à une mouette qui voulait voler sa nourriture.

Un Américain qui a donné un coup de pied à une mouette ayant volé son cheeseburger a été condamné à une amende de 124 dollars pour les dommages causés à cet oiseau protégé, rapporte le portail local RN1 Nouvelles.

Selon le média, l'incident s'est produit sur une plage dans l'État américain du New Hampshire. Nate Ranclos, condamné à une amende, affirme qu'il ne s'agit que d'un accident gonflé par les réseaux sociaux. D'après lui, la femme qui l'a diffusé sur le Net n'a même pas vu ce qu'il s'était passé en réalité.

«Je venais de revenir avec un cheeseburger et des frites. J'étais assis sur le sable. Une mouette s'est approchée du burger, et, en restant toujours assis sur le sable, j'ai fait un mouvement avec ma jambe afin de la chasser et malheureusement, je l'ai frappée», confie Nate Ranclos.

Juste après l'incident, Ranklos a été contraint de quitter la plage car de nombreux vacanciers ont commencé à lui crier dessus.

Le portail précise qu'aux États-Unis, les mouettes sont une espèce d'oiseaux protégée au niveau fédéral. Selon le représentant du ministère des Pêches et de la Chasse du New Hampshire, Mike Eastman, cette année, l'agence a dû faire face à un nombre de mouettes blessées plus élevé que d'habitude.