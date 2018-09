Des pièces de monnaie en or vieilles de plus de 1.500 ans découvertes en Italie

Trois cents pièces de monnaie en or datant d’environ 1.500 ans ont été découvertes par des archéologues près du lac de Côme, en Italie, nous informe le ministère italien des Biens et Activités culturels et du Tourisme.

Des archéologues italiens ont découvert près du lac de Côme 300 pièces en or dans une amphore datant de l'époque romaine, parfaitement conservées, datant probablement du 4ème siècle après JC ou au début de l'époque byzantine, ont communiqué les médias locaux se référant au ministère italien des Biens et Activités culturels et du Tourisme.

Selon le ministère, le trésor a été découvert lors de fouilles archéologiques organisées dans le cadre de travaux de restauration sur les lieux d'un ancien théâtre romain.

La Surintendance du patrimoine archéologique de Milan s'occupe des fouilles tandis que les travaux sur le chantier ont été provisoirement interrompus.

«Côme a été fondée par les Romains et il est naturel de découvrir ici des trouvailles, mais cela pourrait être l'un des trésors romains les plus importants jamais trouvés. […] La zone de la découverte abritait les maisons privées de nobles romains, l'amphore aurait pu être cachée dans les murs de la maison pour éviter les vols, probablement au moment des invasions», a expliqué le président de la Société archéologique de Côme, Giancarlo Frigerio, cité par les médias.

Des spécialistes ont déjà extraits de l'amphore 27 pièces et les ont envoyés à Milan pour une expertise.Selon les archéologues, la valeur potentielle de ce trésor remonte à des millions d'euros.

«Pour l'heure, nous ignorons l'importance historique et culturelle bien précise de cette découverte mais cette zone est un véritable trésor pour nos archéologues. Je suis très fier de cette trouvaille», a souligné le ministre italien des Biens et Activités culturels et du Tourisme, Alberto Bonisoli.