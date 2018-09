Gênes: conçu pour «durer 1.000 ans», le nouveau pont s’écroule à la présentation (vidéo)

Moins d'un mois après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie, qui a fait 43 morts, l'architecte Renzo Piano, originaire de la ville, a présenté vendredi 7 septembre le projet du futur nouveau viaduc devant les journalistes.

«Ce pont devra durer 1.000 ans et être en acier», a-t-il déclaré, cité par la presse.

Or la présentation ne s'est pas totalement passée comme prévu. En effet, le patron de la société autoroutière Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, a voulu examiner un élément de la maquette de plus près et l'a fait tomber par mégarde, provoquant le sourire et un geste d'impuissance de la part de Renzo Piano.

«Ça porte chance», a-t-il affirmé.

Le nouveau pont doit être construit d'ici octobre ou novembre 2019, a annoncé vendredi le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti.