Brad Pitt à nouveau poursuivi en justice et ce n’est pas par Angelina Jolie

Les résidents de la ville américaine de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, ont attaqué en justice la fondation caritative de Brad Pitt, Make It Right, affirmant que cette dernière leur avait vendu des «maisons défectueuses et mal construites».

La bonne action entreprise par Brad Pitt en 2006 à la suite du passage de l'ouragan Katrina dans le sud est des États-Unis se retourne aujourd'hui contre lui… Il y a 12 ans, l'acteur s'était personnellement engagée auprès des habitants de La Nouvelle-Orléans en leur promettant de construire de nouveaux logements afin qu'ils puissent se réinstaller dans leurs quartiers balayés par l'ouragan. À ces fins, l'organisation caritative Make It Right avait été créée. Néanmoins aujourd'hui, deux résidents de la ville ont décidé d'attaquer l'organisation en justice, affirmant que cette dernière leur avait vendu des «maisons défectueuses et mal construites», rapporte la chaîne NBC.

«Même si les citoyens du 9th Ward sont reconnaissants envers Brad Pitt, ils ont été contraints de déposer cette plainte parce que la fondation Make It Right a construit des maisons de mauvaise qualité, elles se dégradent à un rythme élevé tandis que les propriétaires sont coincés avec des prêts hypothécaires sur des propriétés qui ont perdu de leur valeur», a déclaré Ron Austin, avocat représentant les résidents de Lower 9th Ward, dans un communiqué à NBC News.

Selon la NBC, l'organisation Make It Right était au courant de l'emploi de matériaux défectueux mais a préféré de garder le secret sans en avertir les résidents.

Pour l'heure, les représentants de Brad Pitt n'ont pas commenté ces accusations.

La fondation Make It Right, créée en 2007, avait été conçue pour entreprendre la construction de 150 maisons abordables et écoresponsables. En 2016, elle avait déboursée 26,8 millions de dollars pour restaurer 109 maisons dans La Nouvelle-Orléans. Par ailleurs, à en croire les dires de résidents, ces habitations n'étaient pas conformes aux standards de construction.