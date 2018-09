La beauté n’a pas d’âge: bienvenue dans le monde des sexy-génaires!

Qu'elles soient célibataires, mariées ou grand-mères, de nombreuses femmes affirment qu'elles se sentent mieux aujourd'hui que lorsqu'elles avaient 20 ans. Fini le temps passé à se comparer aux autres et à suivre les critères dictés par les magazines de mode. Vive la beauté au naturel! Les mannequins seniors ont la cote et prouvent que l'on peut être sublime à plus de 60 ans.

La centenaire Bo Gilbert est devenue la première mannequin de son âge à paraître dans les pages de la version britannique du magazine Vogue. Habitante de Birmingham, elle ne s'est jamais essayée au mannequinat.

Mais il n'est jamais trop tard. Devant l'objectif, elle a pris la pose arborant des créations de Valentino, Céline, Lanvin et Victoria Beckham. Elle a réussi l'exploit de rappeler que l'on pouvait avoir du style à n'importe quel âge.

Maye Musk, 70 ans, fait partie des top modèles les plus convoitées du moment. Mannequin depuis plus de 50 ans, la mère d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, n'a jamais autant travaillé pour le milieu de la mode et de la beauté, pourtant réputé jeuniste.

Iris Apfel, 97 ans, est connue pour être une grande amatrice de lunettes originales. Elle connaît une brillante carrière qu'elle a entamée en tant que décoratrice d'intérieur pour la Maison-Blanche. Puis elle est devenue mannequin et créatrice de mode et a été égérie d'une collection MAC Cosmetics.

Iris Apfel, mannequin presque centenaire, a sa Barbie

Baddie Winkle a «débarqué» tout droit des réseaux sociaux où elle affichait volontiers son style et sa bonne humeur. Elle est devenue ensuite l'égérie de la grande marque de cosmétiques Urban Decay et reste, à 90 ans, une mannequin pétillante et extravagante.

Ancienne Bunny girl, Dorrie Jacobson, 83 ans, considérée comme la plus vieille mannequin lingerie au monde, a un message fort à passer.

«L'âge, ce n'est pas un nombre, c'est une attitude, dit-elle. J'ai décidé de devenir le plus vieux modèle de lingerie au monde pour inspirer les femmes et leur montrer que dans ses 80 ans on peut encore être sexy. J'aime la jolie lingerie et mon homme en est aussi un fan, mais actuellement je le fais pour moi parce que ça me donne de la confiance en moi-même.»

Lauren Hutton détient à l'âge de 74 ans le record des Unes de Vogue: elle a posé pour la couverture plus de 20 fois. Actrice et mannequin, elle a posé pour Dior, Calvin Klein, Bottega Veneta, H&M et Mango.

A 73 ans, l'actrice et mannequin, Lauren Hutton, est l'égérie de la collection printemps de lingerie Calvin Klein.

Lauren Hutton devient égérie de la marque Anthropologie à 74 ans: La marque Anthropologie a décidé de frapper fort en choisissant comme égérie la mannequin et actrice Lauren Hutton, 74 ans. Figure phare du mannequinat dans les années 60-70 et un des…

Lauren Hutton se convierte en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de Vogue: la elegancia no tiene edad

La mannequin française Yazemeenah Rossi est toujours rayonnante à 63 ans. Et ce n'est pas par hasard, car elle pose toujours pour Saint Laurent rive gauche, Thierry Mugler et Christian Lacroix. La marque Diadermine a fait d'elle sa nouvelle égérie.

Carmen Dell'Orefice est une actrice et modèle américaine de 87 ans qui a notamment posé pour l'excentrique Salvador Dali.

Daphne Selfe, qui a débuté sa carrière de mannequin à 21 ans, en a aujourd'hui 88, mais ne prévoit toujours pas de s'arrêter! Elle enchaîne les contrats chez Dolce & Gabbana, Red or Dead, un fabricant de mode de Londres qui propose des chaussures, des lunettes, des sacs et des montres, ou encore la chaîne américaine de grands magasins TK Maxx.

Dans #Femmesicietailleurs, on vous raconte l'histoire de Daphne Selfe, la mannequin de quatre-vingt neuf ans qui nous prouve que la beauté n'a pas d'âge…



► Nous sommes toutes Femmes ici et ailleurs! Rejoignez-nous dès maintenant

Melinda Brady, qui habite à Melbourne en Australie, ne craint pas de se confronter à des mannequins bien plus jeunes. Positiver reste un but dans sa vie. Elle est fermement persuadée que même une expérience négative peut devenir quelque chose de bon. Par exemple, la myopie lui a permis de réaliser de nouvelles choses. En outre, ses lunettes sont capables de corriger quelques faiblesses et de concentrer l'attention du public sur ses yeux.