Rixe en niqabs: 5 femmes saoudiennes laissent tomber leurs enfants pour se battre (vidéo)

Une vidéo montrant une véritable bagarre entre cinq femmes saoudiennes en niqabs a été diffusée mercredi, selon The Daily Mail. Cette altercation est d'autant plus choquante qu'elle implique aussi deux enfants en bas âge que les femmes ont fait tomber à plusieurs reprises juste au bord d'une artère de Riyad où la circulation était alors importante.

Leurs niqabs et les lourdes robes couvrant complétement leurs corps n'ont pas empêché pas ces femmes déchaînées de se lancer dans une bagarre. Une première fois, un enfant tombe, sa mère le rattrape immédiatement, mais quelques secondes plus tard, l'enfant tombe de nouveau. Après avoir été au moins six fois ramassés et laissés encore tomber, le jeune enfant tente de se dégager du chaos, tout en restant proche de sa mère.

Entretemps, les trois autres femmes essaient de s'attraper les voiles et les cheveux les unes des autres.

Les automobilistes, quant à eux, semblent être impassibles et calmement poursuivre leur route.