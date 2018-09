Des chercheurs désignent les produits qu’il faut manger pour vivre plus longtemps

Vous voulez vivre le plus longtemps possible et être en bonne santé? Alors il vous faut manger des produits qui préviennent les processus inflammatoires, comme par exemple, des fruits, des légumes, du pain au blé complet, du fromage allégé, de l’huile d’olive etc.

Un groupe international de scientifiques a prouvé qu'une consommation de produits contribuant à la prévention des processus inflammatoires aide considérablement à réduire le risque de mourir prématurément, écrit EurekAlert!.

68.273 personnes de 45 à 83 ans ont participé à une étude au cours de laquelle leur état de santé a été suivi par des médecins pendant 16 ans. Il s'est avéré que ceux qui faisaient attention à ce qu'ils mangeaient et consommaient des fruits, des légumes , du café, du pain au blé complet, du fromage allégé, de l'huile d'olive, des noix et du chocolat réduisaient leur risque de mort prématuré (pour n'importe quelle raison) de 18%, celui des maladies cardiaques de 20% et celui du cancer de 13%.

A part cela, les scientifiques observent un effet encore plus fort du régime anti-inflammatoire auprès des fumeurs. Le plus souvent, au cours de l'étude, sont décédés ceux qui mangeaient des produits qui contribuent aux processus inflammatoire, comme, par exemple, de la viande, des chips et des boissons sans alcool. La consommation modérée de bière et de vin a au contraire contribué à allongé l'espérance de vie.