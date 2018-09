Ces pays où les plats traditionnels sont déconseillés pour votre santé

Saucisses grillées, frites ou encore baklava… la cuisine locale séduit les touristes qui viennent déguster les spécialités de la région visitée. Cependant, certains produits riches en lipides ou en colories peuvent porter un coup dur à la santé.

CC0 / Pixabay / andrasgs Saucisses grillées

© AFP 2018 Hassan Ammar Un repas avec une Saoudienne voilée vaut à cet Égyptien d’être arrêté (vidéo)

Ainsi, la cuisine tchèque est connue être particulièrement riche en lipides et en protéines. Ici, on propose de déguster du jarret de porc, des saucisses marinées et toutes sortes de gourmandises, le tout est accompagné d'une bière locale.

Les États-Unis, avec leurs

CC0 / DagnyWalter Burger

et leurs frites, ont également adopté certains plats étrangers, telles que les pizzas italiennes ou encore le riz grillé chinois, ce qui fait un mariage idéal entre «le plus délicieux et le plus dangereux».

Les saucisses et les steaks, tant aimés en Allemagne, tout comme les cuisses de canard en Hongrie et le halpaprikás, une soupe hongroise préparée à partir de différents poissons et relevée au paprika, ne sont pas non plus des plats légers pour la digestion.

Dans le même temps, abuser de la cuisine orientale, qui propose différents desserts délicieux mais riches en calories, pourrait augmenter les risques de développer une obésité.