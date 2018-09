En Irlande, un homme de 83 ans déjoue un braquage dans un centre de paris (vidéo)

En Irlande, un homme de 83 ans est parvenu à déjouer le braquage d'un centre de paris en chassant les trois jeunes cambrioleurs, a annoncé The Daily Mail. Dennis O'Connor, un arrière-grand-père, est venu seul à bout de trois hommes qui, armés de marteaux et d'un fusil à canon scié, avaient fait irruption dans le bureau ce samedi en fin d'après-midi. Ils ont dû repartir les mains vides suite à l'intervention du gérant du bureau et de son client octogénaire qui ont résisté à leurs tentatives de vider le coffre-fort.

Non content d'avoir expulsé les trois voleurs, Dennis O'Connor a botté le train à l'un d'eux alors que celui-ci, complètement déboussolé et effrayé, tentait de prendre la fuite.

Ce cambriolage manqué a été filmé par les caméras de surveillance. La vidéo présente deux hommes, le gérant Tim Murphy et son client Dennis O'Connor, tranquillement assis dans le bureau, quand trois jeunes, vêtus de joggings et de sweats à capuche et armés de marteaux, pénètrent dans le bureau et s'en prennent à l'employé. Le vieil homme ne semble d'abord pas du tout avoir l'intention d'intervenir. Pourtant, il change rapidement d'avis et entre alors en action, prenant les trois assaillants par surprise.

Dennis O'Connor les travaille aux poings et fait fuir l'un des jeunes hommes, puis saisit une chaise et fait déguerpir le deuxième en l'accompagnant galamment jusqu'à la porte. Enfin, il se retourne et donne un coup de main au gérant, aux prises avec le troisième voleur . Apparemment très fâché, il lui donne alors un bon coup de pied aux fesses.

«Je ne pensais même pas à ce moment. Je voulais simplement aider. Quand je les ai vus s'attaquer tous les trois à lui [le gérant du bureau, ndlr], je me suis simplement contenté d'agir», a-t-il indiqué.