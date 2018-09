«Le sexe, c’est un don de Dieu»: le Pape François parle aux Français

Le Pape François a abordé le thème de la sexualité avec une vingtaine d'adolescents français venus du diocèse de Grenoble, relate le service de presse du Vatican.

«La sexualité, le sexe, c'est un don de Dieu. Ce n'est aucunement un tabou. C'est un don de Dieu, un don que le Seigneur nous donne. Il [le sexe, ndlr] a deux objectifs: s'aimer et générer la vie. C'est une passion, et l'amour est passionné. Le vrai amour est passionné. L'amour entre un homme et une femme, quand il est passionné, t'amène à donner la vie pour toujours, et à la donner avec le corps et l'âme», a-t-il expliqué.

Il a en outre souligné que la sexualité devait être perçue en tant que «dimension de l'amour entre un homme et une femme pour toute la vie», ainsi que comme une «route si belle de l'amour entre l'homme et la femme».

«Mais ce sont des chutes, comme tous les péchés. Le mensonge, la colère sont des péchés capitaux, mais ce n'est pas la sexualité de l'amour: c'est la sexualité chosifiée, détachée de l'amour et utilisée pour le divertissement», a-t-il poursuivi.

Qui plus est, le Pape a abordé le sujet de la pornographie vue comme étant une «industrie de la sexualité détachée de l'amour» et en même temps «une dégénération par rapport au niveau où Dieu l'a [la sexualité, ndlr] posée, et beaucoup d'argent se fait avec ce commerce.»

«Mais la sexualité est grande: cultivez votre dimension sexuelle, votre identité sexuelle. Cultivez-la bien. Et préparez-la pour l'amour, pour l'insérer dans cet amour qui vous accompagnera toute la vie», a-t-il conclu.