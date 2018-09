Secoué par des vents violents, un avion suspend son atterrissage au dernier moment (vidéo)

Les passagers d'un vol Ryanair en provenance de Bruxelles ont été secoués mercredi à l'approche de l'aéroport de Dublin, en proie à la tempête Ali. L'appareil a dû suspendre son atterrissage à la dernière minute en raison des conditions météorologiques extrêmes, reprenant de l'altitude pour effectuer une nouvelle tentative, raconte The Independent.

Kirsten Jongberg, l'un des passagers de ce vol, a décrit son voyage comme étant le pire de sa vie. «Les passagers criaient et pleuraient, mais les pilotes nous ont posés en toute sécurité lors de la deuxième tentative», a-t-il indiqué, cité par le quotidien britannique.

Selon Mme Jongberg, l'avion a été contraint d'attendre près de l'aéroport avant d'être autorisé à atterrir. Qui plus est, ajoute-t-elle, l'appareil a été touché par une turbulence intense à l'approche de la piste.

La tempête, qui a surtout frappé le nord de l'Irlande et l'Écosse mercredi, causant de nombreux dégâts en Irlande avec des chutes d'arbres, des routes fermées et des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, devrait perdre en intensité et se déplacer vers le nord de l'Angleterre et le pays de Galles ce jeudi.