Il fait ses besoins dans un geyser chaud et voilà ce qui lui arrive (vidéo)

Le parc national de Yellowstone aux USA est un site touristique très populaire. Mais si la plupart le visitent pour admirer la nature, et surtout les geysers, certains ne peuvent s’empêcher d’uriner dans cette source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant à haute température et à haute pression de l'eau et de la vapeur…

Un visiteur du parc national de Yellowstone aux États-Unis a été arrêté par la police locale après avoir décidé de faire ses besoins dans un geyser devant une foule de touristes effrayés, rapporte The USA Today.

Des témoins oculaires ont filmé un touriste dans un état second et ont publié la vidéo sur internet. Sur les séquences, on voit un homme en t-shirt et pantalon noirs s'approcher d'un geyser, alors que les touristes qui l'entourent lui crient de partir.

Plus tard, le représentant du parc national a indiqué que le délinquant avait été arrêté par la police.

Auparavant, un Anglais ivre qui voulait uriner dans un canal d'Amsterdam, n'avait pas pu garder son équilibre. Il était tombé dans l'eau et s'était noyé.