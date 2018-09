Au Forum féminin eurasien, Vladimir Poutine dresse un beau portrait des femmes russes

En Russie, l’attitude envers les femmes est particulière, a souligné Vladimir Poutine intervenant lors du Forum féminin eurasien, qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg.

«En Russie, une attention particulière est portée à la protection de la maternité et de l’enfance, au soutien aux femmes. Et l’attitude envers les femmes dans notre pays est, si j’ose dire, touchante, cordiale et sincère», a déclaré le Président russe.

Et d’ajouter que dans notre monde complexe en constante évolution, les femmes se manifestaient avec succès dans différents domaines, jouaient un rôle important dans le renforcement de la paix et de la sécurité et dans la résolution des problèmes socio-économiques et humanitaires. «Elles participent activement au travail des Nations unies, dirigent les principales organisations internationales, mais aussi les autorités exécutives et législatives de leurs pays. Parmi les femmes on retrouve beaucoup de scientifiques de talent, d’entrepreneuses, de personnalités politiques et publiques».

Selon lui si les exemples de tels succès se multiplient, cela ne pourra que profiter au pays et au reste du monde dans son ensemble.

Il est dans l’intérêt commun de résoudre le problème de l’inégalité entre les sexes et de se débarrasser d’une série de stéréotypes et de barrières qui, malheureusement, existent encore, a poursuivi le Président.

Dans le même temps, il reste crucial de préserver les valeurs traditionnelles, celles de l’importance de la famille et de la maternité, a-t-il conclu.