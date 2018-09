Elle demande de la rendre belle mais le résultat la choque (photos)

La nutritionniste australienne Lyndi Cohen a été choquée par les résultats d'une expérience sociale au cours de laquelle elle a demandé aux utilisateurs d'un réseau social de la rendre plus belle en utilisant Photoshop. Elle a décrit cela sur sa page Instagram.

Lyndi Cohen, âgée de 28 ans, a publié quelques photos en maillot de bain et a ensuite proposé à des inconnus de les retoucher pour que sa silhouette ait l'air plus attrayante et plus saine.

Selon la nutritionniste, sur les images retouchées par ses abonnés elle paraît certes plus mince, mais pour cela les internautes ont changé le type de sa structure osseuse et enlevé la graisse de son ventre. De plus, certain ont enlevé son grain de beauté.

«Je suis une personne en bonne santé avec une taille 10 [42, ndlr], mais nous ne voyons jamais de gens avec des corps comme le mien dans les médias, à moins que nous ne parlions du mouvement body-positive [un mouvement social enraciné dans la croyance que tous les êtres humains doivent avoir une image corporelle positive, ndlr]», a déclaré Mme Cohen.

La nutritionniste est sûre que sur les photos retouchées, elle est plus mince de 10 à 20 kilos. Cependant, la perte d'une telle masse corporelle aurait un impact négatif sur sa santé. Cohen a conseillé à d'autres filles de ne pas tenter de correspondre aux images idéales des magazines et des réseaux sociaux, mais d'accepter leur corps tel qu'il était.