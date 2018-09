Une femme infidèle appelle un taxi pour aller dans un motel. Le chauffeur est son mari…

Un cas curieux est survenu à Barranquilla, au nord de nord de la Colombie, alors qu'une femme et son amant se préparaient à passer l'après-midi dans un motel. Pour atteindre sa destination, le couple a fait appel au service de transport Uber et le chauffeur s'est révélé… être le mari de la femme en question, relate le journal El Especrador.

La femme, identifiée comme Yeimy, et son amant, Jesús Barrios, avaient une relation depuis au moins un an, mais clandestinement, la femme étant mariée. Il y a deux jours, ils se sont rencontrés à un endroit convenu et, pour se rendre dans un motel, ils ont fait appel au service de transport Uber. Ils ont vérifié à travers la plate-forme qu'ils ne connaissaient pas le chauffeur, nommé Leonardo, et sont montés à l'intérieur du véhicule sans se douter de rien.

Cependant, ce jour-là, Leonardo avait prêté son véhicule au mari d'Yeimy, ce qu'elle ne savait pas. Une fois à l'intérieur de la voiture, la femme et son mari se sont reconnus et ont été stupéfaits.

Ce qui est arrivé ensuite est déroutant. Selon certaines versions, le couple d'amoureux se serait débrouillé au dernier moment pour éviter d'être démasqué, mais d'autres affirment que Yeimy et son mari n'auraient pas évité un scandale public.