Un ouragan dévastateur fait route vers le Japon, évacuation de plus de 4 M de personnes

Suite à l’ouragan tropical dévastateur Trami, plus quatre millions de personnes se sont vu conseiller par les autorités japonaises d'évacuer le sud et le sud-ouest du pays.

Les autorités japonaises ont conseillé à plus de quatre millions d'habitants du sud et du sud-ouest du pays de quitter leur domicile à cause du 24e typhon d'envergure Trami, qui se trouve actuellement entre les îles Kyushu et Honshu, relate la chaîne publique NHK.

​Selon l'Agence météorologique du Japon, Trami se dirige vers le nord-est à une vitesse de 45 km/h, accompagné de vents atteignant 60 km/h.

​D'après les dernières données, au moins 80 personnes ont été blessées, une autre est portée disparue. Plusieurs centaines de maisons ont été privées d'électricité. Des magasins et des centres commerciaux restent fermés.

​En outre, l'ouragan tropical a entraîné de très fortes perturbations dans les transports dans l'ouest du Japon. Plus d'un millier de vols ont été annulés.