Serena Williams se déshabille pour interpréter une chanson et enflamme le Net (vidéo)

L’ex-numéro 1 de tennis Serena Williams a interprété topless la chanson I Touch Myself. La vidéo de son interprétation a été diffusée sur les réseaux sociaux via sa page Twitter et a été accueillie avec engouement. Elle a pour but de rappeler aux femmes de passer régulièrement des examens de dépistage du cancer du sein.

La vidéo sur laquelle on peut voir la sportive de 37 ans interpréter la chanson I Touch Myself du groupe rock The Divinyls a été publiée sur son compte Twitter. Au départ, on ne voit que le visage de la joueuse de tennis, mais, au fur et mesure, la caméra s'en éloigne et on la voit topless cachant ses seins avec les mains.

Les abonnés de Serena Williams l'ont inondée de mots d'admiration et de compliments, ayant remarqué sa belle voix et l'ayant remercié pour ce rappel insolite.

You sing beautifully. I'm almost in tears. — The Jamael (@TheJamael) 29 septembre 2018

Vous chantez bien. Je suis presque en larmes.

Inspiring. Thank u Serena. I've lost family to Breast Cancer. This is IMPORTANT! — Kels (@zaynlove2016) 29 septembre 2018

​Inspirant. Merci Serena. J'ai perdu des gens dans ma famille à cause du cancer du sein. C'est IMPORTANT!