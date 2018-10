En Tunisie, la vie dans cette ville complètement souterraine suit son cours habituel

Aujourd'hui, ces habitations de grottes sont une attraction touristique majeure. Par ailleurs, aux alentours de Matmata, on découvre un paysage lunaire dans un environnement aride, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. En effet, ce lieu a servi de décor pour le tournage de Star Wars, où la planète désertique Tatooine a été recréée. On dit que les Berbères creusaient des maisons dans le sol depuis plus d'un millier d'années.

​«Une petite partie des villageois ont déménagé dans un nouveau quartier, dans des immeubles modernes en béton. Mais pour l'essentiel, on préfère rester dans les maisons paternelles qui sont assez confortables», a indiqué Osman Latrash à Sputnik.

#صور لمدينة #مطماطة التونسية.. تتيمز ببيوتها المحفورة تحت الأرض أشبه بـ"الكهوف"، تحمي من حرارة الصيف وبرد الشتاء.

​Et d'ajouter qu'à présent, les villageois étaient le plus souvent employés dans l'agriculture ou accompagnaient les touristes qui étaient très nombreux.

مطماطة التونسية: حقاً أنها عجيبة، مدينة تحت الأرض، تستحق السفر إليها

​À l'œil nu, on ne peut pas voir les maisons, mais une fois-là, regardant en bas, on pourra découvrir les maisons souterraines qui ont été construites par les Berbères de la région il y a plus d'un millier d'années pour échapper à la chaleur et pour se protéger contre toute attaque. Toutes les maisons sont pratiquement identiques, avec une cour d'excavation d'environ six pieds de profondeur dans les tunnels et les chambres s'ouvrent sur les côtés.