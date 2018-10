Des nonnes s’éclatant sur du black metal? Voici la vraie vidéo qui a dérouté le Web

Une vidéo postée sur Facebook et montrant des sœurs en train de s'éclater et de danser sur du black metal en sautant et en s'agitant est devenue virale sur internet, cumulant en une semaine plus de 6 millions de vues sur le réseau social.

Cependant, il s'est avéré que quelqu'un a modifié la vidéo en mettant une nouvelle bande-son, modifiant complètement le sens du clip.

Les journalistes de 20 Minutes sont toutefois parvenus à retrouver la vidéo originale, postée plus tôt par le photographe Aleksander Bochenek. Il a raconté que la scène avait été filmée le 15 septembre pendant un congrès rassemblant des jeunes proches de l'Église catholique polonaise, à côté de l'égliseSaint-François-d'Assise de Cracovie.

Les nonnes en questions ont donc dansé au rythme d'un morceau d'un groupe religieux polonais qui les a rendues aussi exaltées.