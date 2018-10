Elixir de jouvence? Le secret de la Chinoise restant jeune à 50 ans enfin percé (photos)

Rester jeune à jamais n’est-il qu’un rêve impossible? Cette Chinoise de 50 ans défie la nature pour prouver le contraire. Et, à en croire ses photos partagées sur les réseaux sociaux, elle s’en sort plutôt bien car on ne lui donne pas plus de 25 ans. Aujourd’hui, le secret de sa jeunesse éternelle semble avoir été percé.

Liu Yelin, une Chinoise de 50 ans, fait plus jeune que son âge. En regardant ses photos publiées sur la Toile, on lui donnerait difficilement plus de 20-25 ans. Néanmoins selon le quotidien britannique The Daily Mail, son secret est relativement simple et accessible à tous.

Ainsi, cette femme a pratiqué le yoga lorsque le mercure descendait —30ºC pendant de nombreuses années. De plus, elle aime nager en hiver.

Par exemple, en mars dernier, Liu Yelin s'est publiquement baignée dans le lac Baïkal.

Ce dernier temps, elle s'est passionnée pour la plongée sous-marine aux Philippines. Néanmoins, comme elle l'a confié aux journalistes, elle préfère plonger sans avoir d'équipement sur le dos.

Outre les activités physiques, la Chinoise conseille aux femmes de faire attention à elles, de ne pas abuser des produits de beauté ou de la nourriture trop grasse. Liu Yelin préfère manger équilibré et ne tolère pas les fast food.

En ironisant, Liu Yelin affirme que l'objectif de sa vie est de «voyager à travers le monde en bikini» et elle espère rester jeune jusqu'à 80 ans.