Qui des dirigeants mondiaux a le plus gros capital confiance aux yeux du grand public?

Le grand public fait plus confiance aux Présidents russe et chinois qu’à Donald Trump, selon un sondage mené par le centre de recherche américain Pew Research Center. Les sondeurs ont aussi dressé une liste des leaders mondiaux les plus crédibles à l’échelle internationale.

Un sondage réalisé par le centre de recherche américain Pew Research Center a montré que le Président russe était le dirigeant le plus crédible aux yeux du public en comparaison avec son homologue américain. 30% des interrogés ont répondu qu'ils faisaient confiance à Vladimir Poutine et seulement 27% ont dit la même chose concernant le chef d'État américain. En ce qui concerne le Président chinois Xi Jinping, il a obtenu un taux de confiance égal à 34%.

De plus, la plupart des participants à ce sondage ont exprimé leur préoccupation en ce qui concerne le rôle des États-Unis sur la scène internationale. Selon les sondés, les États-Unis négligent souvent l'opinion des autres acteurs des relations internationales quand il s'agit de décisions importantes.

Enfin, les résultats du sondage ont révélé que beaucoup de personnes pensaient que les États-Unis faisaient moins d'efforts aujourd'hui pour régler les problèmes mondiaux. Par exemple, en France, seulement 9% des interrogés ont confiance en Trump, quand 81% croient que les États-Unis ne considèrent pas les intérêts des autres pays, y compris de la France, pour prendre des décisions à l'échelle internationale.

Par contre, les répondants ont exprimé plus de soutien à la politique internationale menée par la Chine.

En même temps, parmi les cinq leaders les plus populaires au niveau mondial, Angela Merkel et Emmanuel Macron prennent les deux premières places avec 52% et 46% de confiance, respectivement. Les deux dirigeants sont plus populaires en Europe du Nord.

Plus de 26.000 personnes de 25 pays ont participé à cette enquête.