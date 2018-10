Kim Kardashian est-elle vraiment heureuse dans son couple? (photo)

Mère de trois enfants, Kim Kardashian est-elle heureuse dans sa vie de famille où y a-t-il des choses qui viennent ronger en douceur son bonheur? La vedette de 37 ans répond à ces questions dans le nouvel épisode de l’émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians.

Tout n'est pas toujours rose dans la vie de Kim Kardashian, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La star américaine, aux origines arméniennes, évoque dans le nouvel épisode de l'émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians sa vie de famille avec son mari et ses trois enfants.

Même si les fans de Kim parlent de ses projets concernant la naissance d'un 4e bébé, Kim a déjà du mal à s'en sortir avec ses trois enfants, âgés de 5 ans, de deux ans et de huit mois. Elle avoue également d'avoir traversé plusieurs crises dans les relations avec son mari, Kanye West.

«Trois enfants c'est de la folie. Je me souviens que North avait du mal lorsque Saint est né mais j'essayais de faire tout mon possible pour qu'elle se sente unique. Et maintenant, après la naissance de Chicago, je fais encore plus pour que North et Saint ne souffrent pas de manque d'attention et qu'ils sentent qu'ils sont aimés et que personne ne pourra prendre leur place», a déclaré Kim, citée par les médias.

Les enfants lui prenant tout son temps, Kim a avoué qu'elle avait eu des problèmes dans les relations avec son mari, qui se montrait parfois jaloux vis-à-vis de leurs enfants et qui se comportait parfois comme un enfant lui-même.

«Lorsque vous avez trois enfants, c'est de la folie à la maison. J'étais très irritée car je voulais qu'il comprenne que j'étais fatiguée. Il semblait qu'il rivalisait avec les enfants pour avoir mon attention», a confié Kim.

«Je pense que beaucoup de maris se sentent abandonnés lorsque les enfants naissent et prennent toute attention. Je veux donner à Kanye l'amour et l'attention dont il a besoin. Lorsque vous avez des enfants, il est très important de maintenir les relations avec vitre mari en priorité», a-t-elle conclu.