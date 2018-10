Au pied du Sphinx de Gizeh, Melania Trump dit ce qu'elle pense des Tweets de son mari

Arrivée samedi en Égypte, la dernière étape de sa tournée africaine, Melania Trump a brièvement parlé aux journalistes durant sa visite de Gizeh où elle a admiré les pyramides et le grand Sphinx.

Au pied de ce dernier, Mme Trump a expliqué qu'elle exprimait clairement ses opinions à son mari.

«Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il tweette […] Et je le lui dis. Je lui donne mon avis sincère et mes conseils honnêtes. Parfois, il écoute et parfois non. Mais j'ai ma propre voix et mes opinions et il est très important pour moi d'exprimer ce que je ressens», a-t-elle souligné.

À la question de savoir si elle lui a jamais dit de poser son téléphone, elle a répondu «oui» en riant.

La première dame a décrit sa tournée, qui l'a conduite au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte, comme «incroyable» et a déclaré qu'elle espérait que les gens parleraient davantage de sa visite et moins de ses choix en matière de mode.

«C'est très important ce que je fais, ce que nous faisons avec l'aide américaine et ce que je fais avec mes initiatives et j'aimerais que les gens se concentrent sur ce que je fais, pas sur ce que je porte», a indiqué Mme Trump.