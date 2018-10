À un centimètre de la mort: il se coince la tête entre le train et le quai (vidéo)

Suite à une bagarre dans la gare de Libertad, à Merlo, en Argentine, un homme âgé de 20 ans a trébuché en sortant du wagon à l’arrêt et est tombé du quai. Sa tête coincée entre le train et la plateforme, des témoins et des pompiers ont cumulé leurs efforts pour sauver la vie du malchanceux, relate le quotidien britannique The Daily Mail.